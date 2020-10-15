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15 октября 2020, 13:57

Невеста Роналду восхитила Instagram новым снимком в соблазнительном платье

Джорджина Родригеc. Фото из Instagram
Джорджина Родригеc. Фото из Instagram

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избранница футболиста Джорджина Родригес поделилась в Instagram свежим снимком, который взволновал подписчиков.

В кадре 26-летняя невеста Криштиану Роналду позирует в обтягивающем платье, пытаясь разместиться в люксовом авто. Джорджина Родригес дополнила образ курткой и панамой, а также стильными ботинками. Впрочем, многие раскритиковали несуразный выбор одежды для фотосессии, однако оценили стройную фигуру девушки.

Кроме всего прочего, никого не оставили равнодушным стройные ноги невесты Роналду, из-за чего она получила в комментариях массу комплиментов. -0-

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