Невеста Роналду восхитила Instagram новым снимком в соблазнительном платье

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избранница футболиста Джорджина Родригес поделилась в Instagram свежим снимком, который взволновал подписчиков.

В кадре 26-летняя невеста Криштиану Роналду позирует в обтягивающем платье, пытаясь разместиться в люксовом авто. Джорджина Родригес дополнила образ курткой и панамой, а также стильными ботинками. Впрочем, многие раскритиковали несуразный выбор одежды для фотосессии, однако оценили стройную фигуру девушки.

Кроме всего прочего, никого не оставили равнодушным стройные ноги невесты Роналду, из-за чего она получила в комментариях массу комплиментов. -0-