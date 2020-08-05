Невеста Роналду взволновала фолловеров новым снимком в платье

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущая супруга футболиста Криштиану Роналду опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил многочисленных подписчиков.

Джорджина Родригес разместила в социальной сети новый снимок в платье на тонких бретельках. Для фотографии девушка выбрала наряд бирюзового цвета, который приковывает к себе внимание. Фолловеры не остались в стороне и отметили, что образ Родригес получился очень соблазнительным.

За несколько часов пост несколько миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев от подписчиков. -0-