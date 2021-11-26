Невеста заменила жениха манекеном – мужчина попал на бракосочетание онлайн (Видео)

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появился любопытный ролик, который мигом привлек внимание юзеров.

На видео запечатлели момент, как невеста вместо жениха выбрала манекен. Точнее, ее избранник за два часа до свадьбы попал в больницу с пищевым отравлением. Пара несколько раз до этого отменяла свадьбу, однако в очередной раз решила не мириться с неприятностями. Вместо этого невеста и жених нашли оригинальный выход, который и позабавил сеть.

На записи видно, как девушка танцует с “заменителем жениха” — отпаривателем одежды, наряженным в костюм и украшенным планшетом с фотографией мужчины на экране. Затем невеста держит манекен за рукав во время разрезания свадебного торта. Она даже делает вид, что угощает тортом возлюбленного.

Пользователи сети по-разному восприняли ролик. Кто-то посчитал, что бракосочетание не нужно было переносить в онлайн, а другие, напротив, оказались в восторге от задумки невесты, о чем написали в комментариях. Удивительно, но кадры в соцсети быстро завирусились и собрали почти миллион просмотров. -0-