Невиновный пробыл в тюрьме 43 года, но остался без компенсации

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невинно осужденный житель Флориды провел в американской тюрьме 43 года и остался без компенсации в $2,5 миллиона. Об этом пишет издание The Black Detour.

В 1976 году в городе Джексонвилл убили местную жительницу. Преступник также пытался лишить жизни ее соседку. По подозрению в совершении преступления были задержаны Клиффорд Уильямс и его племянник Нэтена Мейерса.

Мужчин признали виновными и отправили в тюрьму. Только спустя 43 года выяснилось, что подозреваемые были невиновны. В 2019 году из освободили.

По закону штата, при доказательстве невиновности осужденного ему полагается компенсация до $50 тысяч за каждый год заключения. Однако в этот раз нашлось исключение. Дело в том, что человек не получит выплату если у него ранее уже были судимости. Так вышло, что у Уильямса Клиффорда их было две.

За компенсацию борется субкомитет палаты гражданского судопроизводства. Теперь 77-летний мужчина отправился в Таллахасси, где будет от властей штата требовать компенсацию. -0-