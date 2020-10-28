Невозможная дружба кота и ярких рыбок кои попала на видео

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах на видео попала трогательная и, казалось, невозможная дружба. Кадры разместили на YouTube.

Автор ролика рассказал, что котик по кличке Мика подружился с рыбками кои еще в маленьком возрасте. С тех пор он каждый день приходит к водоему и часами отдыхает со своими яркими друзьями. Кроме этого, в подписи под роликом люди отметили, что пушистик всегда нежно гладит рыбок и никогда не показывает свои когти.

Разумеется, такая невозможная дружба восхитила пользователей сети. Они оставили под видео множество просмотров и восторженных комментариев. -0-