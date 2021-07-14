Невозможно! Молния ударила в летящий мяч для гольфа (Видео)

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно группа молодых людей проводила время за игрой в гольф, когда им удалось сделать невероятные кадры. Видео разместили на YouTube.

На кадрах 18-летний парень из Техаса Томас Гомес совершает удар клюшкой и отправляет мяч для гольфа в изящный полет. Стоит отметить, что на улице разыгралась непогода, однако дождь не помешал веселью, а то, что произошло дальше, только сделало видео невозможным.

Спортивный снаряд летел со скоростью почти в 150 километров в час, когда в мяч для гольфа ударила молния и буквально испепелила его. Все происходящее записали на видео и кадры впечатлили всех. Чуть позже к главному герою ролика пришло осознание, что разряд мог угодить в него, однако парень рад, что целью стал летящий мяч для гольфа. -0-