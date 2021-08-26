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Калейдоскоп
26 августа 2021, 14:05

Невозможно устоять: выдры максимально мило выпрашивают лакомство (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube разместили очень милые и забавные кадры, которые не оставили шанса пользователям сети.

Хозяину выдр по кличке Котаро и Ханна удалось записать на видео момент, когда его необычные питомцы выпрашивают лакомство. Животные заметили вкусняшку и решили во что бы то ни стало заполучить ее.



Для этого Котаро и Ханна подбежали к хозяину и стали издавать настолько милые звуки, что после такого просто невозможно устоять. Исключением не стал и мужчина, который сразу же отдал своим питомцам лакомство. Радости милашек не было предела, а вот пользователи оказались в полном восторге от кадров. -0-
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