Невозмутимая лама перекрыла дорогу и отказывалась идти на переговоры (Видео)

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обычная поездка домой после работы затянулась, когда перед жителем США предстала забавная картина. Видео он разместил на YouTube.

Мужчина возвращался домой, а до конечной точки оставались считанные метры. Он завернул за угол и увидел невозмутимую ламу, которая отдыхала прямо на трассе. Животное перекрыло путь и всячески развлекалась, пока пробка из машин становилась все больше.

Житель США включил камеру, а после к животному подошла женщина, которая попыталась прогнать ее с дороги. Оказалось, что это не так просто, ведь уровень невозмутимости ламы зашкаливал, а идти на переговоры она всячески отказывалась. Ролик пришелся по вкусу пользователям сети, которые посмотрели кадры огромное число раз. -0-