Невозмутимая реакция девушки на дикого медведя восхитила сеть - видео

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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания друзей отправилась на отдых в штат Нью-Джерси. Они прогуливались по горам, когда повстречали лесного жителя, сообщает портал NJ.
Мужчина хотел запечатлеть свою девушку на фоне прекрасной природы. Подруга уже нашла подходящее место и заняла позу, когда из кустов показался дикий медведь. "Думаю, нам пора уходить", - спокойно говорит автор видео. Девушка прислушалась и очень медленно встала, а после отошла от хищника.
Все обошлось, и животное мирно отправилось по своим делам. Невозмутимая реакция на дикого медведя спасла героине ролика жизнь, а также восхитила пользователей сети.-0-