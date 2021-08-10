Невозмутимый гид восхитил сеть, когда спокойно поздоровался с огромным медведем (Видео)

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа туристов отправилась в заповедник штата Аляска и сразу же стали свидетелями необычной встречи. Внимание на кадры обратило издание Daily Mail.

Туристы начали снимать на телефон свой поход и гида. Мужчина подошел к отдыхающим и начал проводить для них экскурсию, когда к группе захотел присоединиться еще один местный обитатель. Огромный медведь мирно прошел мимо людей, а гид спокойно говорит лесному жителю: "Привет, парень!".

Невозмутимость гида восхитила сеть, а также людей и зрителей. Неудивительно, что ролик собрал огромное число лайков и множество просмотров. К слову, после гид сказал, что никогда в жизни не видел ничего подобного. -0-