Нежная Ирина Шейк впечатлила Instagram, когда представила новое фото

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая модель Ирина Шейк разместила в Instagram новый пост, который привлек внимание многих юзеров сети.

Звезда подиумов отправилась на каникулы поближе к океану и сразу же решилась поделиться атмосферным снимком в Instagram. Для этого Ирина Шейк примерила шелковую пижаму светлого цвета, а после удобно разместилась на перилах балкона. Новое фото получилось атмосферным и нежным, что и отметили многочисленные поклонники знаменитости.

Дополнительного антуража добавили пейзаж, а также естественная красота Ирины Шейк. Неудивительно, что за короткое время запись в Instagram собрала огромное число лайков и хвалебных комментариев.-0-

Ирина Шейк.