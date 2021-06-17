"Нежная красотка": Алсу очаровала Instagram своими пляжными образами

Алсу. Фото из Instagram
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певицы Алсу опубликовала в Instagram новый пост и восхитила сеть.
Артистка решила представить поклонникам сразу несколько разнообразных пляжных образов. Для этого Алсу примерила разные комбинированные белые наряды. Некоторые из них были очень нежными, а другие, напротив, выгодно подчеркивали естественную красоту Алсу.
Пользователи не остались в стороне и завалили артистку массой восторженных комментариев. "Красотка", "Шикарный вид", "Нежная красотка", - написали юзеры. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число лайков. -0-