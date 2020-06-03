Незнакомец спас людей из горящего автомобиля рискуя жизнью - видео

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобилист спас пассажиров загоревшейся машины в районе города Андовер в американском Массачусетсе. Об этом сообщает News ABC7NY.

Мужчина ехал по шоссе и увидел горящую машину после аварии. Он незамедлительно остановился и бросился на помощь анонимному герою, который уже вытаскивал людей из машины. Вместе они смогли оттянуть пострадавших подальше от огня, который подбирался к бензобаку.

На место оперативно прибыли экстренные службы и доставили водителя с пассажиром авто в больницу. По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем сгоревшего автомобиля, уснул.-0-