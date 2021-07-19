Незваный гость: отец спас малыша от ядовитой кобры и попал на видео

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно камеры наружного видеонаблюдения запечатлели опасные и пугающие кадры. Видео разместили на YouTube.

На запись попал жилой дом во Вьетнаме. Ребенок играет во дворе с игрушками, пока за ним присматривает дедушка. В какой-то момент мужчина замечает двухметровую королевскую кобру, которая быстро приближалась к малышу. Дедушка позвал отца ребенка и тот успел схватить и унести малыша до того, как змея напала.

Люди скрылись за дверью и ядовитая кобра поняла, что ничего добыть здесь не получится. Поэтому она еще немного погромила игрушки и поспешила удалиться. Пользователи оказались удивлены появлением кобры, а также отметили, что рептилия, по всей видимости, была очень голодна, ведь кобра сразу приготовилась к смертельной атаке. -0-