Ничего лишнего: несколько милых фотографий довольных четвероногих мам

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждому живому существу на планете присущи эмоции, поэтому собаки не являются исключением.

Причем, четвероногие зачастую проявляют свою радость гораздо ярче, чем, например, люди. Убедиться в этом поможет подборка фото от издания Bored Panda. На сайте сделали материал, в котором нет ничего лишнего. Просто журналисты собрали несколько милых фотографий довольных четвероногих мам.

Кадры получились настолько милыми и прекрасными, что не оставили шанса пользователям. Оцените и вы, насколько может быть довольна гордая мама! -0-

Фото BoredPanda