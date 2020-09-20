Ничего милее не увидите! В Канаде спасли котенка с очень редким окрасом - фото

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 20 сентября 2020
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:40 В Варшаве с аукциона продадут вещи "Пианиста" В мире
19.09.20
19.09.20 23:48 Сильные дожди на юге Франции вызвали наводнения В мире
19.09.20 23:33 Два комплекта наград были разыграны в заключительный день чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике Спорт
19.09.20 23:03 Более 30 человек задержаны в Лондоне во время акции против карантина и вакцинации В мире
19.09.20 22:23 Трампу отправили посылку с ядом В мире
19.09.20 21:58 В Нигерии автобус упал в реку - погибли 14 человек В мире
19.09.20 21:27 ФОТОФАКТ: Байкеры из Беларуси и России приняли участие в мотопробеге, приуроченном к 75-летию Великой Победы Общество
19.09.20 20:57 ФОТОФАКТ: Кубок Беларуси по баскетболу среди женских команд проходит в Минске Спорт
19.09.20 20:27 Не менее 12 мирных жителей погибли в Афганистане в результате авиаударов по базе талибов В мире
19.09.20 19:49 Хоккеисты "Гомеля" обыграли солигорский "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси Спорт
19.09.20 19:41 Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в США превысило 200 тыс. В мире
19.09.20 19:22 ГТК прокомментировал ситуацию на границе Общество
19.09.20 19:14 В Лондоне противники вакцинации от коронавируса вступили в противостояние с полицией В мире
19.09.20 18:52 Волейболистки "Минчанки" с поражения начали выступление в российской суперлиге Спорт
19.09.20 18:37 Около 9 тыс. мигрантов на Лесбосе перебрались в палаточный лагерь после пожара В мире
19.09.20 17:58 На МКАД лось попал под колеса микроавтобуса Происшествия
19.09.20 17:44 МИД России: приглашение Тихановской в Брюссель является вмешательством во внутренние дела Беларуси Политика
19.09.20 17:25 Более 10 человек задержаны 19 сентября за участие в несанкционированном мероприятии в Минске Происшествия
19.09.20 17:13 Главы МИД Австралии, Индии, США и Японии встретятся в Токио в октябре В мире
19.09.20 16:40 ФОТОФАКТ: Второй республиканский турнир по торфяному футболу прошел в Смолевичском районе Регионы
19.09.20 16:35 В Германии ожидают регистрации вакцины от COVID-19 в конце 2020 - начале 2021 года В мире
19.09.20 16:26 Гутерриш: пандемия обнулила 25 лет прогресса в достижении Целей устойчивого развития В мире
19.09.20 16:04 Ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Беларуси Общество
19.09.20 15:55 Два человека погибли из-за циклона "Янос" в Греции В мире
19.09.20 15:48 В Витебске задержан один из активных участников нападения на сотрудников милиции Происшествия
19.09.20 15:28 Костевич: призывы в интернете к пенсионерам об отказе от получения пенсий - очередной фейк Общество
19.09.20 14:56 ФОТОФАКТ: Первая в Беларуси бумажная фабрика в Добруше отмечает юбилей Регионы
19.09.20 14:48 Минск отреагировал на возможность участия Тихановской в мероприятиях СМИД ЕС в Брюсселе Политика
19.09.20 14:34 Минздрав: совершившего самоподжог в Смолевичах мужчину перевели в Республиканский ожоговый центр Общество
19.09.20 14:22 Назаров уполномочен на переговоры по нефти с Казахстаном Экономика
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
20 сентября 2020, 01:30

Ничего милее не увидите! В Канаде спасли котенка с очень редким окрасом - фото

Фото BoredPanda
Фото BoredPanda

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько неравнодушных людей из Канады спасли совсем маленького котенка, который вмиг стал звездой соцсетей. Фотографии малыша публикует издание BoredPanda.

Жители города Онтарио возвращались домой и по стечению обстоятельств нашли на обочине милого котика. Малышу было несколько недель от роду, поэтому люди не смогли пройти мимо и забрали котенка с собой.

Они отмыли его и накормили, а когда он высох, то перед людьми предстал настоящий красавец с невероятно редким окрасом. Малыш напоминал маленького енота.

Несколько фотографий котика в социальных сетях произвели фурор, ведь никто не смог устоять перед красотой котенка и его очарованием. Котенок умилил миллионы и приобрел широкую популярность на просторах сети. -0-

Фото BoredPanda

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
животные интернет Канада социальные сети фотография
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Кристина Агилера. Фото из Instagram Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад - фанаты очарованы фигурой
Фото Akspic Мальчик угнал машину бабушки и спас ей жизнь
Алиса Шмидт. Фото из Instagram Самая красивая спортсменка мира восхитила Instagram новым снимком
Кэндис Свейнпол. Фото из Instagram Модель нижнего белья устроила пикантную фотосессию
Кадр из фильма "Матрица" Киану Ривз раскрыл некоторые подробности грядущей "Матрицы"
Сергей Лазарев. Фото из Instagram Сергей Лазарев растопил сердца фанатов новым фото
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках Минска
Кочанова провела совещание с руководителями учреждений здравоохранения Минска
В Беларуси выздоровели и выписаны 73 212 пациентов с COVID-19
Только до конца сентября! Покупайте "трешку" в доме "Пекин" и получайте место в паркинге в подарок!
Топ-новости
Костевич: призывы в интернете к пенсионерам об отказе от получения пенсий - очередной фейк
Минск отреагировал на возможность участия Тихановской в мероприятиях СМИД ЕС в Брюсселе
Более 10 человек задержаны 19 сентября за участие в несанкционированном мероприятии в Минске
ФОТОФАКТ: Байкеры из Беларуси и России приняли участие в мотопробеге, приуроченном к 75-летию Великой Победы
Сивец проведет личный прием граждан 22 сентября
ФОТОФАКТ: Второй республиканский турнир по торфяному футболу прошел в Смолевичском районе
ГТК прокомментировал ситуацию на границе
Ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Беларуси
Назаров уполномочен на переговоры по нефти с Казахстаном
ФОТОФАКТ: Первая в Беларуси бумажная фабрика в Добруше отмечает юбилей
Закрытие 18 сентября станции метро "Купаловская" было связано с ложным сообщением о минировании
Макей: европейские партнеры даже не утруждают себя попытками разобраться в ситуации в Беларуси
Белорусские спасатели заняли все призовые места в первый день соревнований в Санкт-Петербурге
Головченко обсудил с главой IIHF подготовку к чемпионату мира по хоккею в 2021 году
ФОТОФАКТ: Участники мотопробега, посвященного 75-летию Великой Победы, посетили Брестскую крепость
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.