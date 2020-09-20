Ничего милее не увидите! В Канаде спасли котенка с очень редким окрасом - фото

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько неравнодушных людей из Канады спасли совсем маленького котенка, который вмиг стал звездой соцсетей. Фотографии малыша публикует издание BoredPanda.

Жители города Онтарио возвращались домой и по стечению обстоятельств нашли на обочине милого котика. Малышу было несколько недель от роду, поэтому люди не смогли пройти мимо и забрали котенка с собой.

Они отмыли его и накормили, а когда он высох, то перед людьми предстал настоящий красавец с невероятно редким окрасом. Малыш напоминал маленького енота.

Несколько фотографий котика в социальных сетях произвели фурор, ведь никто не смог устоять перед красотой котенка и его очарованием. Котенок умилил миллионы и приобрел широкую популярность на просторах сети. -0-

Фото BoredPanda