Ничего милее нет! Красивый котик очень хочет попробовать кашку и готов на все (Видео)

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователь сети из Вьетнама разместил на YouTube очень милые кадры, которые очаровали юзеров сети.

Автор ролика рассказал, что у него дома живут несколько котов. И, конечно, каждый раз перед трапезой происходит одна и та же картина. Житель Вьетнама садится кушать, а животные уже кружат вокруг, чтобы заполучить кусочек еды. В этот раз хозяин сел кушать кашку, а красивый котик очень хочет попробовать необычное лакомство. Для этого он готов на все, поэтому запрыгивает на табуретку и складывает лапки, выпрашивая ложечку.

Этот момент повеселил зрителей, которые сразу отметили, что ничего милее нет. Неудивительно, что кадры умилили сеть и быстро собрали огромное число просмотров. -0-