Ничего необычного, просто по трассе мчит автомобиль с очень странным прицепом (Видео)

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США недавно разместил на YouTube кадры, которые удивили многих пользователей сети.

Американец рассказал, что ехал на работу, когда рядом с собой услышал странный звук бьющегося металла. Подъехав ближе к автомобилю впереди, он заметил источник звука, который его совершенно не обрадовал. Мужчина понял, что в такое никто не поверит, поэтому включил камеру и записал все на видео.

Как оказалось, не произошло ничего необычного, просто пикап мчал по трассе с очень странным прицепом. Точнее, этим прицепом был баллон с пропаном, который скакал по асфальту как ему вздумается. Этот момент удивил многих. Позже выяснилось, что все обошлось и баллон выдержал поездку, хотя все могло закончиться плачевно.-0-