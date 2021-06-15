"Ничего себе!" - Анна Седокова из-за болезни изменилась до неузнаваемости

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Анна Седокова во время отпуска в Греции серьезно заболела. Об этом она сообщила фанатам в Instagram.

Знаменитость проводит отдых на курорте с молодым мужем и детьми. Все было хорошо, но только до того момента, пока у Анны Седоковой не началась крапивница. Артистка уже начала лечение, однако поинтересовалась у поклонников: "Показать как сейчас выгляжу?"

Анна Седокова. Фото из Instagram-сторис

Внешний вид певицы вызвал бурную реакцию среди поклонников. "Ого", "Ничего себе!", "Обалдеть", - написали юзеры в комментариях под снимками Анны Седоковой. Многие поддержали певицу, а уже через некоторое время знаменитость отметила, что пошла на поправку. Впрочем, люди отметили, что из-за болезни звезда изменилась до неузнаваемости и серьезно перепугала фанатов. -0-