Ничего себе: сестры-близняшки не знали друг о друге, пока случайной не встретились в супермаркете

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительная история, достойная экранизации, произошла с девушками из Малайзии. Внимание на историю обратило издание New Straits Times.

Девушка по имени Адриани Ивани проживала в столице Малайзии и всегда думала, что у нее есть только одна сестра. Более 19 лет так и продолжалось, однако однажды друзья показали ей фото девушки по имени Норатира, которая была ее точной копией.

Родители никак не отреагировали на вопросы дочерей, однако в 2019 году произошел случай, который изменил жизнь всех. В один из дней Адриани и ее "копия" Норатира встретились в супермаркете. Они смотрели друг на друга будто в зеркало, а из-за удивления смогли произнести только - "Ничего себе!".

Оказалось, что у девушек и день рождения в один день - 19 августа. В итоге героини истории решили не гадать и сделали тест ДНК, который показал, что они сестры-близняшки. Как такое могло произойти - неизвестно. Девушки думают, что врачи перепутали их бирки в роддоме, из-за чего дети оказались в разных семьях. Позже выяснилось, что сестра Адриани, Адриана, на самом деле является дочерью людей, которых Норитара считала своими родителями, и которые скончались в 2018 году.

Теперь семья вновь воссоединилась, а сестры-близняшки, которые не знали друг о друге, пока случайной не встретились в супермаркете, живут вместе. К слову, Норатира, которая потеряла родителей, переехала жить к новой семье. -0-