Никаких новостей, просто котик четыре минуты ест сосиску и мурлычет - видео

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В огромном потоке новостей важно вовремя остановиться и сделать глубокий вдох. Как говорят, взять передышку и отвлечься.

Поэтому мы сами нашли для вас очень милое видео, чтобы вы не переворачивали гигабайты ненужных роликов. Предлагаем вам расположиться поудобнее и посмотреть на четыре минуты милоты.

Ничего необычного, просто несколько блогеров решили покормить маленького черного котенка сосичкой, а тот только и рад отведать лакомство. Добавляет настроения к ролику еще и приятное мурчанье питомца, ведь вкусняшка явно пришлась ему по душе. -0-