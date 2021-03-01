Никакого негатива, только кролик, который кушает капустку - видео

Скриншот из видео
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube супружеская пара из США разместила видео с участием своего домашнего кролика.
Семья решила записать милый ролик с участием животного, но вызвала восторг юзеров. Главного героя ролика зовут Джеймс Тибериус Кирк, а на обед у него была капустка. Питомец взял еду в передние лапки, а потом встал на задние, будто маленький человек.
Ролик умилил юзеров, а также восхитил сеть. Люди отметили в комментариях, что устали от негатива и были рады взглянуть на кролика, который кушает капустку. -0-