Ники Минаж на новом фото очаровала сеть своей красотой

Ники Минаж. Фото из Instagram
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская артистка Ники Минаж представила в Instagram новый пост и восхитила поклонников.
Певица предстала перед камерой в стильном и соблазнительном образе, что не осталось без внимания фолловеров. Ники Минаж предстала перед камерой в черном наряде, состоящий из шорт и пиджака, а дополнили образ блестящие аксессуары в виде жемчужных бус.
Разумеется, снимок получился впечатляющим, а Ники Минаж очаровала сеть своей красотой. На это указывают миллионы лайков под записью и огромное число разнообразных комментариев. -0-