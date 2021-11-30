Ники Минаж на новом фото в Instagram стала больше похожа на Барби

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Ники Минаж представила в Instagram новый пост и привлекла внимание фолловеров.

Звезда предстала перед камерой в неброском, но соблазнительном образе, однако главной изюминкой стала прическа. Ники Минаж выбрала для фото черные короткие шорты, топ с рисунком и украшения, однако главное, что сразу же бросилось в глаза фанатам, – длинные светлые волосы, которые превратили артистку в настоящую Барби.

Конечно, мало кто смог пройти мимо таких фото Ники Минаж. За короткое время пользователи Instagram оставили под записью массу восхищенных комментариев и более миллиона лайков. -0-