Николь Кидман выбралась в люди, примерив привлекательный и стильный наряд

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская актриса Николь Кидман посетила премию Country Music Awards 2021 (CMA 2021) в Нэшвилле, штат Теннесси и привлекла внимание многих к своей персоне. Кадры с мероприятия публикует издание Page Six.

54-летняя знаменитость появилась на красной дорожке в привлекательном и стильном наряде, что стало предметом обсуждения среди пользователей сети. Для этого Николь Кидман примерила черное облегающее платье, которое слегка обнажило ее стройный пресс. Еще одним пикантным моментом стал разрез на бедре, а завершили образ несколько аксессуаров и туфли.

Фото PageSix

Образ получился привлекательным и стильным, что не осталось без внимания фанатов Николь Кидман, ведь многие оказались восхищены внешним видом 54-летней актрисы. -0-