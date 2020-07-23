Николай Дроздов попал в российский Vogue с очень милым роликом

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессор МГУ и легендарный ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов попал в трогательное видео журнала Vogue. Кадры были опубликованы в Instagram.

Ученый стал героем спецпроекта вместе с юмористом Александром Гудковым. Николай Дроздов рассказывал о полезных свойствах некоторых растений, а также о лекарствах, которые из них изготавливают. Во время рассказа на заднем фоне позирует комик, который демонстрирует одежду популярного бренда, выполненного из переработанного нейлона.

Кадры очень понравились юзерам сети, которые в комментариях отметили: "Почему так круто?", "Какое классное видео! Я сделаю репост, потому что оно просто офигенное", "Невероятно тепло от видео! Николай Николаевич просто прекрасен, а Александр Гудков чистый стиль". Пост быстро набрал десятки тысяч просмотров. -0-