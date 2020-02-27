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Калейдоскоп
27 февраля 2020, 09:39

Николай Фоменко смутил поклонников интригующими снимками с молодой красоткой

Николай Фоменко. Фото из Instagram
Николай Фоменко. Фото из Instagram

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Николай Фоменко разместил у себя на странице в Instagram несколько пикантных снимков и озадачил поклонников.

На фото 57-летняя звезда запечатлена в ванной с молодой красоткой, которая нежится в воде, прикрывая фигуру пеной. Рядом с ней в халате сидит актер.

Фоменко подписал пост: "Долго думал, какое фото поставить. Решил, что поставлю все вам на выбор". Пользователи социальной сети оценили снимки и не смогли сдержать своего сарказма.

В комментариях начался поток шуток в адрес Николая Фоменко: "Дядь Коль, не пойму, вы дочку купаете что ли?", "Скорее внучку", "Фото называется ''Когда можно, но уже не можется''", "А себе по возрасту не судьба?!". В свою очередь, в ванне с актером находилась Арина Постникова, которая прояснила ситуацию и сообщила поклонникам, что эти фото сделаны на съемочной площадке нового фильма. -0-

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