Николас Кейдж изменился до неузнаваемости и поразил поклонников новым образом

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный американский актер Николас Кейдж появился на премьере своего нового фильма и фанаты не смогли узнать звезду с первого раза, пишет Daily Mail .

Николас Кейдж изменился до неузнаваемости, кардинально сменив имидж. На красную ковровую дорожку 55-летний актер вышел в футболке, черных джинсах и потертой куртке с принтом волка, однако больше всего внимание привлекла его густая борода и шляпа.

Фанаты актера давно не видели его на публике и не смогли с первого раза узнать своего кумира в новом образе. В свою очередь, пользователи сети стали активно обсуждать, как сильно изменился и постарел Николас Кейдж.

Премьера фильма "Кокаиновый барон" (Running with the Devil), где главную роль сыграл Николас Кейдж, состоялась в Лос-Анджелесе.-0-