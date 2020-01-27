"Никому больше не показывайте!": Валерия сделала совместное фото с мужем

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Валерия поделилась в Instagram интересным снимком и развеселила своих подписчиков.

Звезда решила сделать коллаж из своей портретной фотографии и снимка своего мужа. К удивлению подписчиков, получилось очень забавно, что поспешили высказать в комментариях фолловеры артистки.

Валерия подписала пост: "Вот что происходит с людьми, когда они долго живут вместе ( но это не точно)". Поклонники певицы отметили, что пост получился очень забавным, а кто-то в комментариях посетовал на то, что звезде "нечем заняться", а другие, напротив, решили тоже пошутить: "Вагожина Прилерия", "Сложно представить в таком варианте вас во весь рост".

Впрочем, пост пришелся по вкусу пользователям Instagram и собрал тысячи лайков, а также более 2,5 тысяч разнообразных комментариев. -0-