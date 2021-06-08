Никто не верил в способность парня, а он взял и повернул голову на 180 градусов (Видео)

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Много забавных вещей может случиться на вечеринке, однако не каждый сможет удивить целую толпу одним движением. Недавно в TikTok появился ролик, на который попал уникальный парень.

В самый разгар вечеринки между молодыми людьми возник спор, в ходе которого парень, который, к сожалению, остался неизвестным, обмолвился, что способен легко повернуть голову на 180 градусов. Разумеется, никто из присутствующих не верил в его способность, поэтому он решил все продемонстрировать.

Мужчина обхватил голову руками и действительно повернул голову на "нездоровый" градус. Это вызвало бурю эмоций у окружающих. Неудивительно, что после публикации ролик набрал популярность в сети, а автор предлагает всем желающим попробовать повторить трюк, однако смельчаков не нашлось. Впрочем, кадры продолжают обсуждать, а ролик уже собрал более 3,3 миллионов просмотров. -0-