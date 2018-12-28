Нью-Йорк в панике: взрыв трансформатора приняли за вторжение инопланетян

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв трансформатора в нью-йоркском районе Астория вызвал настоящую панику у жителей мегаполиса. В Twitter появились сотни видео с синими вспышками, которые пользователи соцсетей сочли за вторжения инопланетян, сообщает американская газета The New York Times.

По словам очевидцев, сначала раздался грохот, затем последовал протяжный гул и в небе появились вспышки. При этом многие отмечали, что небо окрасилось в неестественный оттенок синего цвета.

"Мы думали, что это НЛО", - сказала жительница района Йота Андросакис. Она добавила, что огни были такими яркими, что в какой-то момент темная ночь стала светлой, как день.

Множество людей стали выбегать на улицы, некоторые захватили с собой наспех собранные сумки с вещами.

В службу спасения посыпались телефонные звонки от обеспокоенных горожан. Один из звонивших даже сообщил о крупной авиакатастрофе. Новости быстро разлетелись в СМИ.

Через некоторое время последовали комментарии официальных лиц. Людям сообщили, что инцидент был вызван не чем иным, как взрывом трансформатора. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сказал, что синий свет был вызван электрическим током на подстанции.

Пожарные службы проинформировали, что возгорание на трансформаторе ликвидировано, при этом пострадавших в результате инцидента нет. Возникшие перебои с подачей электричества также устранены.-0-