Нюша и Лопырева поспорили о длине ног

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нюша и Виктория Лопырева никогда не соревновались и не спорят о своей красоте. В Instagram певицы появился новый пост, где она раскрыла секрет двух подруг.

Совместная фотография Виктории Лопыревой и Нюши произвела фурор, а популярная певица решила сразу опередить ярых комментаторов и раскрыла секрет.

"Это фото может ввести вас в заблуждение... и таки, опережая комментарии, в жизни ноги Вики длиннее моих)", - написала Нюша в Instagram.

Действительно, на снимке сложно определить, чьи ноги длиннее, однако далее в подписи Нюша раскрывает секрет: "Не знаю, как так вышло, но фотограф (кстати мой муж) постарался, чтоб вы этого не заметили))".

Поклонники бурно отреагировали на необычный пост и отметили, что Нюша и Лопырева выглядят шикарно, а ноги идеальны и у одной, и у другой. Разумеется, за несколько часов совместный снимок собрал множество комментариев с теплыми словами и яркими комплиментами. -0-