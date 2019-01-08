Нюша показала новое фото маленькой дочки

8 января, Минск /Дарья Бураковская - Минск/. Певица Нюша опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото мужа Игоря Сивова с дочкой. Малышка родилась в ноябре прошлого года. Певица очень быстро пришла в форму и продемонстрировала фигуру поклонникам в социальных сетях.

Нюша подписала снимок: "Мама-шпион". Поклонники посчитали кадр очень милым и трогательным. На фоне ноги мужа - маленькая ножка дочери. Фанаты оставили добрые комментарии и пожелали ребенку здоровья.-0-