Нюша удивила трогательным видео с дочкой

22 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Нюша радует поклонников фотографиями новорожденной дочери в социальных сетях. Двадцать первого ноября в Instagram-аккаунте певицы появилось еще и трогательное видео.
В ролике супруг артистки убаюкивает маленькую дочку, а Нюша поет колыбельную. Известно, что песню однажды написал отец звезды Владимир Шурочкин, бывший солит группы "Ласковый май". Нюша в подписи к видео призналась, что петь для дочери песню отца очень трогательно. Поклонники оценили видео, оставив теплые комментарии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3957 BYN
|2.396 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.1019 BYN
|2.102 BYN
|2.107 BYN
|RUB
|3.2031 BYN
|3.202 BYN
|3.215 BYN