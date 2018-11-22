Нюша удивила трогательным видео с дочкой

22 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Нюша радует поклонников фотографиями новорожденной дочери в социальных сетях. Двадцать первого ноября в Instagram-аккаунте певицы появилось еще и трогательное видео.

В ролике супруг артистки убаюкивает маленькую дочку, а Нюша поет колыбельную. Известно, что песню однажды написал отец звезды Владимир Шурочкин, бывший солит группы "Ласковый май". Нюша в подписи к видео призналась, что петь для дочери песню отца очень трогательно. Поклонники оценили видео, оставив теплые комментарии.-0-