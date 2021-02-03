Нюша восхитила Instagram своими яркими фото с отдыха

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Нюша проводит время на отдыхе и делится в Instagram фотографиями с берега моря.

Знаменитость прекрасно проводит время и выгуливает разнообразные купальники, а также внимание фолловеров привлекла ее новая прическа. Нюша решила сделать оранжевые дреды, но новый кадр восхитил поклонников. Девушка удобно расположилась на гамаке, продемонстрировав свою стройную фигуру и красоту.

Разумеется, пост вызвал восторг фолловеров, а соблазнительные снимки Нюши быстро собрали массу восторженных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-