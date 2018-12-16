Нобелевскую премию мира Надя Мурад передаст на строительство больницы в Ираке

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреат Нобелевской премии мира за 2018 год правозащитница из Ирака Надя Мурад решила потратить полученные деньги на строительство больницы в своей стране. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

Она планирует передать премию на строительство центра для жертв сексуального насилия в родном городе Синджар. "Эта больница будет, в первую очередь, ориентирована на вдов и женщин, пострадавших от боевиков террористической группировки "Исламское государство", которые превращали их в своих наложниц".

Надя Мурад – одна из 7 тыс. женщин-езидок, которых террористы захватили в сексуальное рабство в 2014 году, регулярно подвергали их пыткам и насилию. В числе наложниц вместе с ней оказались юные девушки и женщины постарше. Многие их них погибли.

Надя пыталась бежать - ее поймали и жестоко пытали. Она снова бежала и смогла переправиться с другими беженцами в Германию. Там живет и сейчас, занимается правозащитной деятельностью.

Надя Мурад - посол доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности, в 2016 году получила премию Вацлава Гавела по правам человека и премию Андрея Сахарова за свободу мысли. Журнал Time включил ее в список ста самых влиятельных людей мира в 2016 году.

Вместе с Надей Мурад в этом году премию мира получил хирург Дени Муквеге из Демократической Республики Конго, который также является активным борцом против сексуального насилия как одного из проявлений вооруженных конфликтов.

Размер премии - $1 млн.-0-