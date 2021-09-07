Ночные кадры с видеоняни показали нечто странное и заставили родителей переживать (Видео)

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Несколько месяцев назад семья из Великобритании стала родителями мальчика по имени Скотт, но одна ночная видеозапись серьезно перепугала взрослых. Об этом пишет The Sun.

Однажды ночью видеоняня, установленная в комнате малыша, дала сигнал о движении. Родители не заметили этого и оповещение увидели только утром. Мама тут же просмотрела видео и замерла от испуга, ведь на ночных кадрах с устройства было нечто странное, что заставило родителей серьезно переживать.

В какой-то момент камера, направленная на ребенка, сама по себе поворачивается, что уже настораживает, однако позже на кадрах происходят еще более необъяснимые вещи. В комнате горит лампа, но родители все выключили, когда отправились спать. Кроме этого, в ролике можно заметить странные силуэты.

Немного отойдя от испуга женщина предположила, что призраки скорее дружелюбные. Она уверена, что камера запечатлела момент, когда покойные бабушка и дедушка малыша Скотта пришли его проведать. Впрочем, это не отнимает жути у видео, которое привлекло внимание юзеров сети. -0-