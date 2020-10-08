Ноги этой 17-летней девушки заняли место в Книге рекордов Гиннесса

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семнадцатилетняя девушка из США по имени Маки Каррин с каждым годом росла как на дрожжах, что позволило ей достичь в подростковом возрасте роста в 208,28 сантиметров. Внимание на необычную девушку обратило издание Metro.

Американка никогда не задумывалась, что она может быть чем-то уникальным и продолжала жить своей обычной жизнью, пока не произошло следующее. В один из дней девушка захотела купить легинсы, однако подходящей длины не было, поэтому ей пришлось шить предмет гардероба на заказ.

В этот момент ей и пришла в голову мысль сделать пару звонков в оргкомитет Книги рекордов Гиннесса. Специалисты приехали к Маки и оказалось, что ноги 17-летней девушки являются самыми длинными в мире. Правая нога - 134,3 см, а левая - 135,3 см. Сегодня это абсолютный рекорд среди женщин.

That's pin-credible! Maci Currin, 17, who stands tall at 6ft 10in has the longest legs in the world

The teen from #Austin,#Texas, is 6ft 10in tall and has big aspirations to be a model

She has urged others with unique physical attributes: ‘Don't hide it, embrace it' pic.twitter.com/VzK6UOylEO — Hans Solo (@thandojo) October 6, 2020

По словам девушки, в такой длине ног есть и свои негативные стороны: постоянно бьешься головой, проходя сквозь дверные проёмы, с трудом влезаешь в машины, найти подходящую одежду - вообще испытание. Впрочем, девушка не расстраивается и рада оказаться в Книге рекордов Гиннесса, а в будущем намерена поддерживать людей с необычными физическими данными. -0-