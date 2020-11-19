Ноги Кристины Асмус на новом фото в Instagram стали предметом обсуждения

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус опубликовала в социальной сети Instagram новый пост и поделилась историей из своего бурного детства.

Звезда кино рассказала, как однажды получила ранение из игрушечного пистолета и призвала фолловеров поделиться своими историями, однако некоторые принялись обсуждать другую деталь снимка.

В кадре Кристина Асмус позирует в черной кожаной куртке и джинсах, а на ногах у нее впечатляющие туфли, однако ракурс не совсем удачным. Из-за этого кажется, будто у актрисы размер ноги больше 44 размера, что, разумеется, и принялись обсуждать поклонники в комментариях: "44 размер обуви?", "Что со ступнями, почему на всех фото они такие длинные", "Ноги мужика". Впрочем, это не помешало кадру собрать десятки тысяч лайков. -0-