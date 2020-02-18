Ноги Кристины Асмус вызвали негодование у пользователей Instagram

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус сделала новый пост в Instagram и вызвала бурную реакцию у подписчиков.

Артистка поделилась с поклонниками снимком, где предстала перед камерой в бежевом топе и белой юбке, однако по-настоящему бурную реакцию подписчиков вызвали ноги-тростинки Кристины Асмус.

Многие отметили в комментариях, что актриса очень исхудала, что доказывают ее очень тонкие ноги и руки. Некоторые из фолловеров даже запустили хэштег и призвали #накормитекристину.

"Кристина тебе нужно срочно покушать", "Вас дома не кормят?", "Как будто голова не от этого туловища", - написали поклонники актрисы.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Кристины Асмус. Они поспешили уточнить, что такой внешний вид звезды может быть вызван не диетой, а плохим ракурсом фотографии. Споры продолжаются и пост за несколько часов собрал сотни самых разнообразных комментариев. -0-