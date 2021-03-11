Ноги шик: молодая жена Александра Цекало восхитила сеть (Фото)

Дарья эрвин. Фото из Instagram
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин представила в Instagram новый пост и взбудоражила фантазию юзеров.
Девушка примерила стильный комплект с очень короткими шортами. Художница выбрала для съемки локацию в доме в США, а для пущего эффекта обнажила одно плечо, отказавшись от нижнего белья. Внешний вид молодой жены Александра Цекало впечатлил сеть, но что указали многочисленные отзывы: "Красотка", "Стройняшка", "Ноги шик".
В комментариях люди отметили красоту и стройную фигуру девушки, но особого внимания заслужили ее стройные ноги. Неудивительно, что пост быстро собрал множество лайков.