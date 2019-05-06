Номерной знак c автомобиля Джорджа Харрисона выставят на аукцион

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номерной знак c автомашины гитариста группы The Beatles Джорджа Харрисона (1943-2001) выставят на торги в Англии в следующем месяце. Об этом 5 мая сообщило агентство Press Association .

На аукцион выставят задний номерной знак KMT 499C с автомобиля Aston Martin DB5, который принадлежал ныне покойному битлу. В начале 1970-х годов номер снял с этой машины механик дилерского центра Arnold G. Wilson Limited на улице Риджент-стрит в городе Лидс. Причиной демонтажа стала замена старых знаков на новые, со светоотражающим эффектом.

После техобслуживания автомобиля знак оставался в мастерской, пока один из сотрудников центра не продал его собиравшему автомобильные реликвии парикмахеру в обмен на право пожизненной бесплатной стрижки. Тот перепродал табличку коллекционеру.

Номерной знак с передней панели Aston Martin Харрисона долгие годы украшал стену паба The Cherry Tree в Лидсе. Паб впоследствии был снесен. Автомобиль артиста 1964 года выпуска приобрел восемь лет назад на аукционе за 350 тыс. фунтов стерлингов ($455 тыс.) поклонник The Beatles из Хьюстона, который не пожелал называть своего имени.

Торги, на которых будет выставлен номерной знак, проведет в июне аукционный дом Gardiner Houlgate в графстве Уилтшир.-0-