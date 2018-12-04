Норвежский фотограф сделал снимок редкого белоснежного оленя

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский фотограф Мадс Норсвин снял редкого белоснежного северного оленя, сообщает информационное агентство "Униан".

Мех олененка буквально сливался со снежным покровом. Норсвин решил не упускать момент и сделал несколько снимков этого уникального животного.

Специалисты уточняют, что белые олени выглядят так из-за генетической мутации, которая лишает шерсть любого пигмента. Но глаза и рога животного имеют темный цвет, а потому его нельзя считать альбиносом. -0-