Носорог разбил автомобиль смотрителя парка в Германии

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупногабаритное животное атаковало транспортное средство работника парка, пока тот находился внутри, сообщает издание Bild.

Инцидент произошел в природном парке Серенгети в немецком Ходенхагене. Видео удалось записать одному из посетителей парка. Известно, что женщина за рулем автомобиля попыталась загнать носорога в стойло, однако что-то пошло не так. Разъяренному животному не понравилось такое отношение и он набросился со всей силой на машину.

Носорогу удалось несколько раз перевернуть авто, пока женщина находилась внутри. Но и на этом животное не решило останавливаться: оно продолжало бить и так сильно поврежденный автомобиль до тех пор, пока к работнице парка не подоспели на помощь ее коллеги. Женщина получила сотрясение мозга и несколько ссадин.

В конечном итоге, сотрудникам парка удалось успокоить животное. Носорогу по прозвищу Кузини уже 30 лет. В парк он переехал год назад и пока не смог адаптироваться. Руководство подумывает о том, чтобы перевезти животное в зоопарк.