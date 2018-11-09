Ностальгический трейлер последних "Елок" появился в сети

9 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Двадцать седьмого декабря в прокат выходит последняя часть франшизы "Елки". Сообщается, что эта картина станет финальной.

На Youtube-канале кинокомпании Bazelevs появился ностальгический трейлер к "Елкам последним". В ролике Иван Ургант исполняет песню "Снег" Филиппа Киркорова."

"Елки Последние" расскажут пять историй хорошо знакомых зрителю персонажей. Так, из первого трейлера стало понятно, что главный герой Женя, которого играет Сергей Светлаков, сообщит своему другу Боре о переезде в Якутию. Роль Бори - у Ивана Урганта. Главные герои - друзья, которые появлялись в каждой части фильма с 2010 года.-0-