Новая фотосессия Анфисы Чеховой поразила поклонников

Анфиса Чехова. Фото из Instagram
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram снимки из новой фотосессии и поразила поклонников.
Знаменитость путешествуют по Оману и решила сделать фотосессию в пустыне, однако больше всего внимание фолловеров привлекли не виды, а впечатляющий наряд Анфисы Чеховой. Образ восточной принцессы поразил поклонников звезды. Фанаты были поражены необычному образу телеведущей, а кто-то смог выразить своей восхищение.
Многие из фолловеров Чеховой в Instagram отметили, что наряд, достойный восточных султанов, очень ей идет и впечатляет. Пост собрал сотни восторженных комментариев. -0-