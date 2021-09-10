Новая фотосессия Билли Айлиш в огромной одежде рассмешила Instagram

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Билли Айлиш недавно представила в Instagram результат последней фотосессии и заставила многочисленных фолловеров улыбнуться.

Артистка сменила за время съемки несколько нарядов, однако не это стало предметом обсуждения. Все дело в том, что Билли Айлиш примерила штаны, обувь и куртки на несколько десятков размеров больше. В итоге получилась действительная смешная фотосессия, ведь звезда выглядит очень забавно и нелепо в огромной одежде.

Разумеется, снимки не остались без внимания поклонников, которые принялись шутить в комментариях. "Взяла одежду на вырост)", "Когда переборщила с оверсайз", "Достала одежду отца?" - написали юзеры. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал более семи миллионов лайков. -0-