Новая фотосессия Моники Беллуччи произвела фурор в Instagram

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Моника Беллуччи разместила в Instagram несколько новых фото и восхитила юзеров.

Звезда приняла участие в фотосъемке для одного из модных журналов, примерив сразу несколько стильных образов. На одном снимке Беллуччи позирует перед фотографом в черном боди, которое обнажило ее стройные ноги, и впечатляющем пиджаке. На другом кадре актриса решила добавить красок. Для этого знаменитость примерила оранжевый комбинезон и красную водолазку, а дополнили наряд коричневая кожаная куртка и ремень.

Разумеется, новые кадры не остались без внимания фолловеров, которые оказались в полном восторге. Новая фотосессия Моники Беллуччи определенно произвела фурор, ведь кадры быстро собрали сотни тысяч лайков. -0-