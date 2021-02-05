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05 февраля 2021, 08:30

Новая фотосессия Моники Беллуччи произвела фурор в Instagram

Моника Беллуччи. Фото из Instagram
Моника Беллуччи. Фото из Instagram

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Моника Беллуччи разместила в Instagram несколько новых фото и восхитила юзеров.

Звезда приняла участие в фотосъемке для одного из модных журналов, примерив сразу несколько стильных образов. На одном снимке Беллуччи позирует перед фотографом в черном боди, которое обнажило ее стройные ноги, и впечатляющем пиджаке. На другом кадре актриса решила добавить красок. Для этого знаменитость примерила оранжевый комбинезон и красную водолазку, а дополнили наряд коричневая кожаная куртка и ремень.

Разумеется, новые кадры не остались без внимания фолловеров, которые оказались в полном восторге. Новая фотосессия Моники Беллуччи определенно произвела фурор, ведь кадры быстро собрали сотни тысяч лайков. -0-

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