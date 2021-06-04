Новая обувь Ким Кардашьян стала предметом "аппетитных" шуток в Instagram

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая модель и бизнес-леди Ким Кардашьян после развода чувствует себя прекрасно, о чем говорят новые кадры в Instagram, на которые обратило внимание издание Eminetra.

Звезда в конце мая появилась на дне рождения миллиардера-холостяка и привлекла внимание всех гостей. Люди были восхищены стройной фигурой Ким Кардашьян и ее природной красотой, однако в сети знаменитость стала объектом "аппетитных" шуток.

Точнее, пользователей рассмешила обувь модели, которую она выбрала для похода на мероприятие. Туфли оказались не совсем удачными, ведь их шнуровка до бедер првратила ноги Ким Кардашьян в самую настоящую колбасу. Разумеется, мало кому удалось сдержать смех и не написать забавный комментарий. -0-