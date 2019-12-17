Новая оптическая иллюзия поставила в тупик тысячи людей. Вы справитесь?

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь Twitter с ником InertialObserbr разместил у себя в профиле пост, который претендует на право стать "Оптической иллюзией года".
Новое видео озадачило тысячи пользователей интернета. Юзер InertialObserbr пояснил, что иллюзия в своей основе имеет кривую Лиссажу, но дополнена "умным затемнением/подсветкой, которая создает иллюзию "двойной оси".
Фигуры Лиссажу - это траектории, прочерчиваемые точкой, которая одновременно совершает два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Людям не давал покоя вопрос: фигура движется в вертикальном или горизонтальном направлении.
Illusion of The Year 2019 Winner— 〈 Berger |????| Dillon 〉 (@InertialObservr) 15 декабря 2019 г.
It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading/highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9
Юзеры социальной сети оказались в тупике: "Я смотрю на это уже девять часов, высылайте помощь", - написал пользователь под ником ClassyScrientist. Другие отметили, что мозг по-разному интерпретирует движение фигуры из-за цветных линий, в чем и заключается смысл иллюзии.